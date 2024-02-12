Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на странице в интернет- мессенджере проинформировал, что Россия запросила заседание СБ ООН на понедельник, 12 февраля.

Мероприятие состоится в 10.00 по Нью-Йорку. В Москве в это время будет шесть часов вечера. Выбранная дата имеет символическое значение. Запрошенное заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет в годовщину принятия Минского комплекса мер.

Дмитрий Полянский отметил, что заключенные договоренности были направлены на мирное урегулирование конфликта между Украиной и республиками ДНР и ЛНР, которые на тот момент были еще непризнанными.

«Какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами», — написал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дмитрий Полянский высказал мнение, что именно действия Запада в отношении Украины и привели к тому, что договоренности не были выполнены. Решить мирным путем конфликт партнеры Киева не позволили.

«Поговорим и о том, как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач - предотвращении кризисов и конфликтов», — написал Дмитрий Полянский.

Напомним, что соглашения получили название «минские», потому что были заключены между представителями России, Украины и ОБСЕ в столице Белоруссии. Предполагалось, что республики ДНР и ЛНР, которые приняли решение путем голосования отделиться от Украины в 2014 году, будут считаться украинской территорией с особенными правами и обязанностями (принцип автономии). Документ был подписан, но ни один из его пунктов киевский режим не реализовал.

Ранее мы сообщали, что согласно данным Welt am Sonntag, в случае распада Украины из страны уедет примерно 10 миллионов человек.