Полковник оценил шанс повторного вторжения ВСУ в Курскую область

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» высказал мнение, что скопление украинских военнослужащих Украины у границ Курской области — это пиар-акция ВСУ в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Телеграм-канал SHOT сообщил, что ВСУ готовят плацдарм для наступления на Курскую область. Предположительно, у границы РФ собралось около 1,5 тыс. военнослужащих. Эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что если данная информация соответствует действительности, то ВСУ готовят очередную пиар-акцию.

По мнению военного эксперта, в преддверии переговоров президентов РФ и США украинское правительство предпринимает меры для привлечения внимания. Матвийчук считает, что 1,5 тыс. военных не способны нанести серьезный урон. Они смогут углубиться до 50 км в Курскую область, но это не отразится на ситуации в зоне СВО. Украина может рассчитывать использовать это как победу и заявить миру, что снова зашла на территорию РФ.

«Это называется пиар-акция, белый шум», — объяснил Матвийчук.

Эксперт выразил уверенность, что гражданам РФ не стоит беспокоиться. У военнослужащих есть опыт, когда ВСУ зашли на территорию Курской области. Командование не допустит повторения ситуации, поэтому государственные границы защищены.

«Во-вторых, нет силы у Украины. Они могут провести какие-то действия частного характера», — отметил эксперт.

