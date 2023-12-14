Полковник США Макгрегор раскрыл план НАТО о нанесении удара по территории РФ
План НАТО ударить по территории РФ провалился
Фото: [©Михаил Воскресенский/РИА Новости]
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу высказал мнение, что НАТО много лет назад планировали нанести по территории России удар, сообщает агентство «РИА Новости».
Эксперт уверен, что НАТО собиралось нанести удар по территории России с украинских земель. Для этого необходимо было, чтобы в украинском правительстве находились сторонники военного альянса.
Первый этап работы над реализацией плана заключался в государственном перевороте 2014 года. Постепенно к власти «привели» действующего президента Владимира Зеленского. СВО стало последствием переворота в Киеве, считает эксперт.
«Вашингтон в союзе со своими друзьями в Лондоне и некоторых других европейских столицах решил, что у него появилась возможность уничтожить Россию. Для этого они хотели использовать Украину, которую готовили к этому сценарию много лет.», - уверен американский эксперт
Эксперт уверен, что в НАТО уже поняли ошибочность своих прогнозов. Добиться целей альянс не смог, но более полумиллиона военных ВСУ погибли.
Ранее эксперт Макгрегор рассказал, что может вынудить армию России продвигаться к границе Польше.