Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что уже понятно точно, кто одержал победу в зоне СВО, несмотря на то, что спецоперация еще не завершена, сообщает агентство «РИА Новости» .

«Война против России проиграна, проиграна уже как несколько месяцев.», - высказал мнение бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор

Полковник Дуглас Макгрегор на странице в интернет-сети опубликовал пост. В нем он рассказал, что Запад целенаправленно создал все условия, чтобы на Украине начался государственный переворот. Политики, которые пришли к власти, выполняли все указания Запада. Это позволило спровоцировать вооруженный конфликт на Донбассе. Эксперт уверен, что общественность должна знать это и понимать.

Полковник США считает, что в зоне СВО Россия встретилась с Западом, который уже проиграл ей.

Экс-разведчик часто проводит обзор ситуации в зоне СВО. Он уверен, что под контроль России перейдут не только те регионы, которые уже внесены в конституцию, как части РФ, но и другие города Украины: Одесса и Харьков.

Мнение официальных властей США отличаются от прогнозов экспертов. Так, президент Джо Байден заявил о грандиозных успехах ВСУ и выразил уверенность в победе украинской армии. Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал данное заявление, усомнившись в здравии американского президента.