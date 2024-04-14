Полковник Уилкерсон предрек переход Одессы под контроль РФ из-за глупости США

Бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу рассказал, что Россия может освободить даже те украинские города, которые не входили в изначальный план СВО, сообщили РИА Новости . В зоне риска — Одесса.

Подобным заявлением спикер отреагировал на недавнее заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Он сказал, что поражение Украины станет для США огромной проблемой. Поражение США во Вьетнаме уйдет на второй план после Украины. Эксперт Лоуренс Уилкерсон не согласен с таким мнением.

«Во-первых, я пришел к выводу, что премьер-министры Великобритании — нынешний и прошлые — дебилы. Во-вторых, аналогия Бориса Джонсона безумна. Вьетнам на сегодняшний день — успешная страна. Вьетнам был стратегической ошибкой США и их союзников», — отметил Уилкерсон.

Ведущий поделился предположением, что изначально Россия могла не думать о полном захвате всей Украины. Бывший глава аппарата госсекретаря США согласен, что это могло быть правдой. Однако Россия успешно продвигается вперед, значит, в планы можно смело вносить коррективы.

«Так как они побеждают, они могут занять чуть больше территорий, чем хотели изначально. Я боюсь в первую очередь за Одессу», — не исключает эксперт.

Одесса и лучший порт на берегу Черного моря существенно усилят позиции России на геополитической арене. НАТО останутся в проигрыше в таком случае. Ситуацию можно изменить, пока она не достигла пика, но США этого не делают. Это самая большая глупость, уточнил эксперт.

«Как я и сказал, мы глупы, так как позволяем этому продолжаться», — резюмировал эксперт.

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