Посольство США в Москве сообщает, что американские службы делятся всей имеющейся информацией о причинах и виновных в трагической гибели невинных людей в «Крокус Сити Холле».

Посол США в России Линн Трейси отметила, что США получили от России прямой запрос с просьбой предоставить все имеющиеся данные о теракте в «Крокус Сити Холле». Российско-американское сотрудничество в борьбе с терроризмом находится на высшем уровне, несмотря на то, что между США и Россией есть существенные разногласия по многим другим политическим и экономическим вопросам.

«Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно, будучи защищенными от угрозы терроризма и несправедливых преследований, в том числе за осуществление своих прав на свободу слова и собраний», — сообщает посольство США в Москве.

США намерены и дальше передавать России новые данные о теракте, если подобный запрос поступит от Кремля.

Трагедия произошла 22 марта в Красногорске. Вооруженные люди начали расстреливать поклонников группы «Пикник» и сотрудников «Крокус Сити Холла». По последним данным, вследствие теракта погибли 145 человек. Организаторов задержали. Они намеревались покинуть территорию России. Президент Владимир Путин заявил, что заказчики теракта будут установлены в обязательном порядке.

Ранее мы сообщали, что космические силы США отработают на орбите отражение атак спутников РФ.