Полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, какую тактику выбрали ВС РФ на Харьковском направлении, спрогнозировав, стоит ли ожидать освобождения Харькова в ближайшее время, сообщает ИА «Бел.Ру» .

ВСУ активно строят оборонительные сооружения вблизи Харькова. Местная тероборона и специалисты НАТО помогают в подготовке. В регион в большом количестве привозят боекомплекты и припасы. Ранее технику завезли в Харьковскую область из Польши и Германии.

ВС РФ на данный момент проводят лишь воздушную операцию: по стратегическим военным и инфраструктурным объектам наносят точные удары ракетами. Никто не может спрогнозировать, как будут в дальнейшем развиваться события.

«Вполне допустима после активности в воздухе активность на земле. Возможно, в будущем следует ожидать каких-то прорывных ударов на линии фронта. Я не беру Харьков даже, я беру сразу всю линию фронта», — сообщил военный журналист.

В Харьковской области происходит то, что было в 90-ые годы: процветает криминал. Представители национальных батальонов устраивают рейдерские захваты предприятий. Военные ВСУ занимаются мародерством. В приграничных районах на украинской территории творится хаос. Часто происходит стрельба, которая не имеет отношения к событиям в зоне СВО. Белгород, как и многие другие города региона, по-прежнему остается в зоне риска.

«Они пытаются работать по схеме: если не достанем до Белгорода, то достанем до приграничья. На некоторых участках остаётся эта возможность, даже если они будут использовать старые советские системы РСЗО», — рассказал военный журналист.

Ранее мы сообщали, что политолог Андрей Золотарев предрек Харькову становление столицей «другой Украины».