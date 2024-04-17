Украинский город Харьков может стать столицей для «другой Украины» после того, как российские ВС займут город. Соответствующее предположение выдвинул украинский политолог Андрей Золотарев в ходе беседы с Politeka, опубликованной на видеохостинге YouTube.

В данном интервью аналитик выразил надежду на то, что город останется принадлежать украинской стороне. В случае же, если российским войскам удастся занять Харьков, он может стать столицей для «другой Украины», убежден политолог.

В качестве одного из аргументов к своим словам, Золотарев вспомнил о событиях столетней давности, когда именно этот город был выбран для обоснования украинскими коммунистами.

Политолог также напомнил о том, что еще минувшей зимой предупреждал украинцев о неизбежности потери Харькова. Он подчеркнул, что российская сторона получила «окно для возможностей», которым непременно воспользуется.

Накануне спикер ВСУ Волошин предположил, что ВС РФ направятся в Славянск после занятия Часов Яра.