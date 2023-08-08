Полмиллиона рублей за увольнение: Суд вынес приговор лейтенанту из Оренбуржья

Молодой человек из Оренбургской области получил целевую квоту, что позволило ему обучаться в военном училище на льготных основаниях. Будущий офицер должен был выполнить определенные условия: нести службу на протяжении пяти лет после окончания учебного заведения. За невыполнение обязанностей перед государством суд взыскал 554 тысячи рублей, сообщает 56orb.ru .

При поступлении молодой человек подписал договор, согласно которому обязывался нести службу как во время обучения, так и на протяжении пяти лет после. Неизвестно по каким причинам, но в июне 2022 года молодого человека уволили из армии. В течение года он так и не оплатил необходимую сумму, поэтому дело передали в суд.

Оренбургский гарнизонный военный суд обязывал молодого человека выплатить 554 тысячи рублей. Таких денег у него нет, поэтому он подал ходатайство с просьбой разделить сумму на небольшие выплаты. Суд частично удовлетворил иск.

Ранее сообщалось, что жены мобилизованных из Оренбургской области обратились к уполномоченному по правам человека Анатолию Чадову. Их мужья оказались под завалами в шахте в зоне СВО.