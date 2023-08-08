Полмиллиона рублей за увольнение: Суд вынес приговор лейтенанту из Оренбуржья
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Молодой человек из Оренбургской области получил целевую квоту, что позволило ему обучаться в военном училище на льготных основаниях. Будущий офицер должен был выполнить определенные условия: нести службу на протяжении пяти лет после окончания учебного заведения. За невыполнение обязанностей перед государством суд взыскал 554 тысячи рублей, сообщает 56orb.ru.
При поступлении молодой человек подписал договор, согласно которому обязывался нести службу как во время обучения, так и на протяжении пяти лет после. Неизвестно по каким причинам, но в июне 2022 года молодого человека уволили из армии. В течение года он так и не оплатил необходимую сумму, поэтому дело передали в суд.
Оренбургский гарнизонный военный суд обязывал молодого человека выплатить 554 тысячи рублей. Таких денег у него нет, поэтому он подал ходатайство с просьбой разделить сумму на небольшие выплаты. Суд частично удовлетворил иск.
Ранее сообщалось, что жены мобилизованных из Оренбургской области обратились к уполномоченному по правам человека Анатолию Чадову. Их мужья оказались под завалами в шахте в зоне СВО.