«Полмира мечтает о нашей «диктатуре»: Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии

По данным издания, в Минске проходит торжественная церемония инаугурации президента Белоруссии. На мероприятие были приглашены различные политические деятели и высшие должностные лица. Согласно законодательству республики, Александр Лукашенко на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию, произнес слова присяги. Лидер дал слово, что в принятии всех государственных решений будет учитывать интересы народа и страны.

На мероприятии присутствовал председатель Центризбиркома Игорь Карпенко, который вручил Лукашенко удостоверение президента. Лидер республики подписал Акт о вступлении в должность. После президент обратился к народу.

«Полмира мечтает о нашей „диктатуре“. <> Демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном. Каждый в Белоруссии имеет конституционное право и возможность высказаться. Но не нужно призывать уничтожить все, что создано многими поколениями белорусов», — заявил президент Лукашенко.

В своем обращении к народу Александр Лукашенко рассказал о влиянии Запада на развитие республики, о желании некоторых стран добиться падения страны, об итогах расследования по факту финансирования USAID и NED госпереворотов и цветных революций, напомнив о волне митингов в республике в 2020 году. Лидер также отметил высоко организованную систему проведения выборов в республике.

«Мы показали электоральный суверенитет в деле. За эти годы нам удалось сформировать стандарт проведения выборов, который может служить международным эталоном», — завяил Александр Лукашенко.

Президент поблагодарил людей, которые отдали свой голос за него на президентских выборах 26 января. Он заверил, что белорусский народ — его жизнь. Он готов всегда защищать граждан своей страны.

Ранее сообщалось, что Путин, Лукашенко и Рахмон примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.