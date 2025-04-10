«Полная чушь»: глава офиса Зеленского опроверг информацию о подготовке Киева к выборам

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью Corriere della sera назвал чушью информацию о том, что Киев начал подготовку к президентским выборам.

Глава офиса президента Украины заявил, что подготовка к выборам начнется после завершения вооруженного конфликта. До этого периода у страны нет технической возможности организовать президентские выборы. Спикер опроверг подготовку Киева к данному мероприятию.

«Полная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия», — сказал Андрей Ермак.

Информацию о возможных выборах опубликовало издание The Economist. Сообщалось, что украинцы проголосуют за президента уже летом 2025 года. Для проведения выборов в стране временно отменят военное положение. Журналисты располагают информацией, что президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли в мае 2024 года, обсудил вопрос выборов со своей командой. Они могли бы пройти после того, как Россия и Украина договорятся о прекращении огня.

Напомним, президент Зеленский заявил, что будет продолжать занимать должность из-за невозможности проведения выборов в условиях военных действий. Мнение мира разделилось. В Кремле заявили о нарушении конституционного права. Некоторые страны ЕС и США одобрили предложение Зеленского.

Ранее стало известно, чего больше всего боится Зеленский.