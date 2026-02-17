«Полный бардак и снежно-ледовый ад»: снег повалил уличные фонари и засыпал городские скульптуры в центре Казани

Зима в этом году выдалась настолько щедрой на осадки, что снег не просто укрыл город, а буквально перекроил его облик. Часть уличных фонарей на бульваре в центре Казани не выдержала тяжести белых шапок и рухнула, а городские скульптуры полностью исчезли под сугробами — теперь найти их можно разве что по памяти, сообщил inkazan.ru. Корреспондент издания прогулялся по улицам.

«Полный бардак и снежно-ледовый ад! Везде навалены груды снега, на крышах сосульки-убийцы, поваленные фонари», — написали пользователи.

Корреспондент отметил, что над тротуарами, словно дамокловы мечи, нависли сосульки. Ледяные глыбы угрожающе покачиваются над головами редких прохожих, заставляя их ускоряться и жалеть об отсутствии каски. Коммунальщики кое-где сбрасывают снег с крыш, но работы ведутся не так активно, как хотелось бы жителям.

По мнению журналиста, с уборкой снега также есть проблемы.

«Пока корреспондент Inkazan прогуливался по улице, он заметил всего один мини-погрузчик».

Главная же опасность скрыта под ногами, считает корреспондент. Живописный бульвар, по которому еще недавно было приятно гулять, превратился в каток. Под тонким слоем свежего снега — зеркальный лед, готовый в любой момент опрокинуть зазевавшегося пешехода.

