Полпред в УрФО Якушев: поднятие воды в реке Тобол достигнет исторического максимума

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал, что уровень воды в реке Тобол ожидаемо поднимется и достигнет исторического максимума, сообщили РИА Новости .

Администрации городов, в которых эксперты уже спрогнозировали подтопление, проинформированы о возможной угрозе. Спикер отметил, что важно отреагировать на паводок и его последствия максимально оперативно.

«По предварительным данным, мы ожидаем исторический максимум поднятия воды в реке Тобол», — приводит слова Якушева пресс-служба полпредства.

Спикер призвал жителей регионов адекватно оценивать ситуацию и при необходимости эвакуироваться. В настоящее время в зоне риска оказались жители Курганской области. Времени для выезда немного, поэтому не стоит игнорировать требования спасателей.

Напомним, эксперты предполагали, что после Оренбургской области могут пострадать те регионы, которые находятся вблизи нее. Кроме Курганской области в зоне высокого риска остается Тюменская. Паводковый пик ожидается через неделю. В настоящее время уровень воды по-прежнему повышается.

Ранее мы сообщали, что число сильных землетрясений в будущем возрастет. Таким мнением поделился сейсмолог Петр Шебалин.