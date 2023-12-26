Польские перевозчики изменили тактику блокады границы с Украиной

Руководитель акции протеста в Дорохуске Эдита Ожигала заявила, что кампания ограничения въезда украинских грузовиков польскими перевозчиками длится восемь неполных недель, но требования водителей до сих пор не выполнены. В связи с этим было принято решение об ужесточении блокады, сообщает агентство «РИА Новости» .

«В течение семи недель наши уступки украинской стороне не принесли результатов, поэтому сейчас мы ужесточаем протест», - заявила руководитель акции протеста в Дорохуске Эдита Ожигала

Ранее в сторону Украины пропускали один автомобиль в час. Позже участники протестной акции пошли навстречу украинской стороне взамен на выполнение их требований. Тогда за один час начали пропускать три машины.

Прошло время, но ситуация не изменилась, поэтому теперь каждые три часа пропускают по одному грузовику. Очевидцы сообщают, что очередь из грузовых автомобилей составила 40 километров. Она начинается в соседнем населенном пункте.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши предположил, что у ВСУ нет шансов на победу в зоне СВО.