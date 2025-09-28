Польские ВВС поднимали истребители в небо из-за обстановки на Украине

Как следует из официального заявления, распространенного в микроблоге X, этот шаг является ответной мерой на активизацию действий российских ВВС, которые наносят удары по стратегическим объектам на Украине.

Согласно тексту заявления, высшее оперативное командование в строгом соответствии с регламентом приняло решение о приведении в готовность всех доступных армейских ресурсов и авиационных единиц.

«Внимание. В связи с активностью... Российской Федерации, осуществляющей удары... на территории Украины, началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — говорится в сообщении командования в социальной сети Х.

Как отмечает издание, на протяжении последнего периода уведомления о подобного рода действиях со стороны польских вооруженных сил поступают с устойчивой периодичностью. Практически каждый раз взлет истребителей происходит одновременно с объявлением на Украине воздушной тревоги, которая может срабатывать из-за работы ВС РФ.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 41 БПЛА над регионами РФ в ночь на 28 сентября.