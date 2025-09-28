Российская ПВО сбила за ночь 41 украинский беспилотник

На протяжении ночи на воскресенье, 28 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 41 дрон неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия пыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Курской областью было уничтожено 12 беспилотников. Над Брянской областью сбили 10 БПЛА. Восемь дронов перехватили в Белгородской области. Еще четыре удалось нейтрализовать в Тульской области. Три летательных аппарата уничтожили над территорией Ярославской области. Пять беспилотников сбили над Ростовской областью, и над Новгородской и Самарской областями было сбито по одному БПЛА.

За сутки до этого сообщалось, что за ночь было перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольшая нагрузка пришлась на Ростовскую область, где силы ПВО сбили 27 дронов.