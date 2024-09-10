Польскую журналистку осудили за продажу жетонов и часов российских военных

Польская журналистка издания Wprost Каролина Бака-Погожельская опубликовала объявления о продаже вещей, которые ранее якобы принадлежали российским военнослужащим. После комментариев с критикой в свой адрес девушка удалила все посты, сообщило РИА Новости со ссылкой на портал interia.pl.

Польская журналистка заявила, что в настоящее время находится на Украине. Ее возлюбленный служит в 103-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ. Девушка выставила на продажу различные предметы, которые, по ее утверждению, принадлежат российским военнослужащим. В частности, журналистка продемонстрировала жетоны и часы. Она заявила, что вырученные от продажи деньги направит на поддержку ВСУ.

Публицист и военный эксперт Ярослав Вольский раскритиковал намерение журналистки Wprost. Он выразил уверенность, что предметы принадлежат павшим солдатам. Эксперт призвал девушку вернуть все имеющиеся у нее предметы России или родственникам этих военнослужащих. В первую очередь должны быть возвращены именно жетоны.

«Торговля жетонами, взятыми у павших солдат, — это морально и интеллектуально очень слабо... Каждый погибший имеет право на достойное захоронение, а семья имеет право быть проинформированной о том, что их сын или муж не пропавший без вести, а погибший... Это относится и к россиянам», — заявил публицист Вольский.

Каролина Бака-Погожельская опровергла предположение военного эксперта, что вещи были изъяты у павших россиян. Она удалила все ранее опубликованные объявления.

Ранее сообщалось, что подразделения российских войск освободили Красногоровку.