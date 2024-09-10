Подразделения российских войск освободили Красногоровку, Григоровку, Галицыновку и Водяное в Донецкой Народной Республике, как сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Противник понес потери до 715 военнослужащих, одну боевую машину пехоты, две бронемашины «Казак», 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» немецкого производства, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», две 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании.

Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три полевых склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Киев хочет привлечь террористические группировки для операций против России.