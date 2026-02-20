Полтора года условно за две жизни: суд вынес приговор начальнику участка водоотведения
Гурьевский начальник получил 1,5 года условно за смерть двоих рабочих
Фото: [Медиасток.рф]
В Гурьевске вынесли приговор начальнику участка водоотведения, по вине которого погибли двое рабочих, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации издания, трагедия произошла 30 июля 2024 года. Руководитель отправил подчиненных проверять канализацию, полностью проигнорировав требования безопасности. В частности, он не оформил разрешительную документацию, не провел замеры воздуха в колодце. Кроме того, специалистам не выдали газоанализаторов, страховочных поясов и противогазов. Спустившись в опасную среду без защиты, рабочие потеряли сознание из-за нехватки кислорода и скончались на месте.
По данным издания, в ходе следствия начальник признал свою вину и активно сотрудничал с сотрудниками правоохранительных органов. Суд учел это и назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы. Условный срок предполагает испытательный, который будет длиться на протяжении двух лет.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области на заводе «Моторинвест» обрушилась крыша цеха.