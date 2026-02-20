Полтора года условно за две жизни: суд вынес приговор начальнику участка водоотведения

По информации издания, трагедия произошла 30 июля 2024 года. Руководитель отправил подчиненных проверять канализацию, полностью проигнорировав требования безопасности. В частности, он не оформил разрешительную документацию, не провел замеры воздуха в колодце. Кроме того, специалистам не выдали газоанализаторов, страховочных поясов и противогазов. Спустившись в опасную среду без защиты, рабочие потеряли сознание из-за нехватки кислорода и скончались на месте.

По данным издания, в ходе следствия начальник признал свою вину и активно сотрудничал с сотрудниками правоохранительных органов. Суд учел это и назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы. Условный срок предполагает испытательный, который будет длиться на протяжении двух лет.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области на заводе «Моторинвест» обрушилась крыша цеха.