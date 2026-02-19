Кровля не выдержала: На заводе «Моторинвест» произошло массовое обрушение, спасатели пробиваются к выжившим

В Липецкой области устраняют последствия крупного ЧП на производственной площадке. В одном из цехов автозавода «Моторинвест» произошло частичное обрушение кровли. По предварительным данным, конструкция не выдержала рекордного скопления снега. Об этом сообщает «РБК».

Губернатор Игорь Артамонов подтвердил спасение шести человек. Пострадавших уже осматривают врачи. Еще двое сотрудников находятся под завалами, но вышли на связь со спасателями по мобильному телефону. Сейчас к ним пытаются пробиться поисковые отряды. На месте развернут оперативный штаб, задействованы все экстренные службы региона.

Завод «Моторинвест» является ключевым предприятием региона. Власти подчеркивают, что главная задача сейчас — спасение жизней, после чего начнется экспертиза состояния всего производственного комплекса. Прокуратура уже начала проверку соблюдения норм технической безопасности в зимний период.

