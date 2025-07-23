Получать зарплату и не работать: раскрыта схема мошенничества в отделе МФЦ

Бывшая начальница одного из кузбасских отделений МФЦ подозревается в мошенничестве, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

По информации ведомства, женщина приняла в штат сотрудников своего брата. Бывшая руководительница составляла график работы, где указывала фамилию родственника. При заполнении различных отчетов сообщила о работе, которую якобы выполнял сотрудник. По версии следствия, на самом деле информация не соответствовала действительности. Брат сотрудницы не приходил на работу, но получал заработную плату.

По данным ведомства, в период с января 2020 года по март 2025 года мужчина необоснованно получил 250 тыс. руб. В рамках возбужденного уголовного дела выполняются следственные действия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, занимаются сбором и закреплением доказательственной базы. В мошеннической схеме женщину заподозрили сотрудники УФСБ РФ, которые передали информацию в региональный СК.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу бывшая начальница одного из отделов УМФЦ Кузбасса подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)», — отмечено в сообщении СК Кузбасса.

Ранее сообщалось об аресте замгубернатора Брянской области Симоненко. Предполагается, что арест связан с хищением 818 млн руб. и скандалом с укреплениями на границе. Что известно о деле — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».