Замгубернатора Брянской области Симоненко арестован: хищение 818 млн и скандал с укреплениями на границе

Вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко задержали по делу о злоупотреблении полномочиями. Обыски прошли в его доме и на рабочем месте. Что известно о деле — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наворовал миллионы

22 июля сотрудники МВД и ФСБ провели обыски у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела, связанного с возведением оборонительных сооружений в приграничных районах региона. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, чиновник стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным источника, обыски проводились как в личной резиденции Симоненко, так и в его рабочем кабинете. К операции были привлечены сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также оперативники ФСБ. Хотя официально его процессуальный статус пока не определен, источники ТАСС заявляют, что вице-губернатору грозит до 10 лет лишения свободы. Предварительная сумма ущерба, фигурирующая в материалах дела, превышает 818 млн рублей.

Николай Симоненко не первый раз оказывается в центре уголовных расследований. В 2016 году его задерживали по подозрению в превышении полномочий при передаче участка муниципальной земли под строительство ресторана McDonald's. Тогда ущерб оценивался в 2 млн рублей. А в 2009 году он был арестован по делу о мошенничестве с землями ОАО «Снежка» — речь шла о незаконной передаче более четырех тысяч гектаров государственной земли, ущерб составил около 60 млн рублей.

Дело Старовойта живет

Ситуация вокруг Симоненко вызывает ассоциации с недавней отставкой губернатора Курской области Романа Старовойта и его переходом на должность федерального министра транспорта. Он также оказался в центре внимания из-за нарушений при строительстве фортификаций вдоль границы — но ушел с поста до возбуждения уголовных дел. На фоне громкого скандала со «линиями обороны» и расследованиями о нецелевом использовании бюджетных средств в приграничных регионах, история с брянским замгубернатора выглядит как продолжение той же серии.

Фото: [ commons.wikimedia/Kurskadm ]

В случае со Старовойтом речь шла о десятках миллиардов рублей. После того как под следствие попали его преемник Алексей Смирнов и другие региональные чиновники, появилось множество свидетельских показаний, указывавших на возможную причастность самого Старовойта к коррупционной схеме. Уже 7 июля он был уволен с федерального поста 7 июля указом президента РФ Владимира Путина.

В тот же день тело Старовойта было найдено в автомобиле под Одинцово. Рядом лежал наградной пистолет, а официальной версией произошедшего следствие назвало самоубийство.

Что известно о Симоненко

Симоненко родился в 1959 году в селе Глинное Клинцовского района Брянской области. Начинал трудовой путь трактористом, позже работал в сельском хозяйстве, занимал руководящие должности в совхозах и госпредприятиях. В 1995 году перешел на государственную службу, возглавив департамент агропромышленного комплекса и торговли региона. С 2003 года неоднократно занимал пост заместителя губернатора, в 2021 году был назначен временно исполняющего обязанности на эту должность.

У чиновника два высших образования, он является кандидатом сельскохозяйственных наук, лауреатом Государственной премии РФ и заслуженным работником сельского хозяйства России.

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