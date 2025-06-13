«Получите!»: Медведев сообщил, что никому не желает ядерный конфликт

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале высказал мнение, что ядерная угроза — это реальный вызов современного мира. Он может быть осуществлен в любой момент.

В сообщении Медведев не прокомментировал, какому событию посвящен его пост. Можно предположить, что зампред Совбеза РФ комментирует конфликт между Израилем и Ираном. Так, в ночь на 13 июня ЦАХАЛ нанес удары по стратегическим объектам Ирана.

Дмитрий Медведев отметил, что его часто упрекают в нагнетании обстановки вокруг угрозы применения ядерного оружия. Спикер отметил, что в таких вопросах иногда ситуация может развиваться стремительно быстро. Медведев не желает никому из стран ядерного столкновения.

«Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» — написал Медведев.

В МИД РФ выразили обеспокоенность из-за ситуации, которая развивается на Ближнем Востоке. Россия осудила силовую акцию, инициированную правительством Израиля. Удары по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры Ирана наносят ущерб безопасности на региональном и международном уровне. В ведомстве напомнили, что США готовы провести еще один раунд переговоров с Ираном по государственной ядерной программе. Отметим, что Израиль связал военную операцию с разработкой в Иране ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что в Иране находится 51 артист Большого симфонического оркестра.