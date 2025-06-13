В Иране находится 51 артист Большого симфонического оркестра

Источник в театральных кругах рассказал, что более 50 артистов Большого симфонического оркестра и коллектив государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка» в настоящее время находятся в Тегеране, сообщил ТАСС.

По информации собеседника агентства, в настоящее время вопрос с эвакуацией не решен. Российская сторона будет уточнять, как пройдет данная процедура.

«Будем узнавать, как их будут эвакуировать», — рассказал собеседник агентства.

По данным телеграм-канала Mash, артисты выступали в Тегеране и Исфахане 10 и 12 июня. Дирижировал Арсентий Ткаченко. Канал располагает афишей мероприятий.

СМИ сообщили, что российские артисты прибыли в Иран в рамках программы по культурному сотрудничеству между странами. Иностранные творческие коллективы посетили Москву и Санкт-Петербург в июле 2023 года, когда в России проходили Дни культуры Ирана.

На концерте артисты исполнили фрагмент финала концерта П. И. Чайковского для скрипки с оркестром, отрывок из оперы Чайковского «Евгений Онегин», увертюру к опере «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, сообщил ТАСС. Иранские зрители встречали и провожали артистов бурными овациями.

Ранее сообщалось, что летевших в ОАЭ российских туристов направили в страны СНГ после атаки Израиля на Иран.