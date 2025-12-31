Полуголые Деды Морозы устроили массовый забег в морозном Краснодаре

Полуголые Деды Морозы устроили массовый забег по улицам Краснодара, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Readovka.

По информации канала, активные горожане, которые увлекаются моржеванием, утром 31 декабря собрались вместе, чтобы принять участие в массовой пробежке по центральным улицам Краснодара. Автор телеграм-канала опубликовал видео: бодрые мужчины с голыми торсами и в новогодних шапочках красного цвета желали с улыбками на лицах доброго утра.

«Новый год — не повод откладывать пробежку и занятия спортом», — отмечено в сообщении телеграм-канала.

По данным канала, финальной точкой пробежки стало здание местного ЗАГСа, где расположен один из главных атрибутов Нового года — елка. Спортсмены сфотографировались на память. В городе сегодня морозный день. Массовый забег затронул не только улицы, но и краснодарские парки.

