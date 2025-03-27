Полуметровую опухоль весом 6 кг десять лет носила на спине жительница Челябинской области

Жительнице Миасса удалили опухоль весом в шесть килограммов, с которой она ходила на протяжении 10 лет, сообщил телеграм-канал здравоохранения Челябинской области.

«В хирургическом отделении ММЦ «Северный» ГБ № 2 г. Миасс прооперировали женщину, которая больше 10 лет на спине носила новообразование размером с небольшой рюкзак», — указано в сообщении.

По данным канала, новообразование появилось на спине. Женщина ходила с опухолью, но не считала необходимым обратиться к врачам. Со временем липома начала отмирать, что привело к появлению неприятного запаха. Доброкачественная опухоль, состоящая из жировой ткани, проросла в мышечную ткань.

По данным канала, операция по удалению липомы длилась около двух часов. Следы от порезов аккуратно зашили с помощью пластической хирургии. Заведующий хирургическим отделением Николай Шеметов рассказал о дооперационном периоде.

«На амбулаторном этапе женщину полностью обследовали, провели консультацию с онкологом и взяли гистологию с поверхности образования, чтобы убедиться, что оно доброкачественное», — отметил Николай Шеметов.

Николай Шеметов отметил, что медики не понимают, как опухоль на протяжении стольких лет не доставляла женщине дискомфорт. По его словам, в длину опухоль достигла почти полметра. В настоящее время пациентка уже выписана. Ей дали рекомендации по послеоперационному уходу в домашних условиях.

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