Пользователи соцсетей осудили родителей, чей ребенок попал в реанимацию после прогулки в парке

Пользователи соцсетей обсуждают инцидент с травмированием ребенка, который произошел в кисилевском парке в Кузбассе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, пост опубликовали пользователи, которые представились родителями. По их словам, ребенок играл на территории одного из новых парков Кисилевска. На него упала металлическая конструкция, которая, предположительно, отпала от беседки. Горожанина отвезли в больницу, расположенную в другом городе. Его направили в реанимацию.

«У него перелом бедренной кости со смещением и ушиб головы. Как вообще его не убило», — написали родители мальчика.

По данным издания, родители обвинили в травмах администрацию города. Мнения пользователей соцсетей разделились. Одна категория утверждает, что благоустройство населенного пункта — это ответственность каждого жителя. Люди рассказали, что в парке часто гуляют подростки. Ребята постоянно что-то откручивают и ломают. Одна из пользовательниц отметила, что конструкция от беседки отпала еще на прошлой неделе. Ее прислонили к беседке. Пользователи считают, что родители также должны были более внимательно следить за ребенком.

По информации издания, часть пользователей предположила, что ребенок залез на стену беседки. По их мнению, в противном случае конструкция не упала бы. Они отметили, что родителям стоило бы уделять больше времени воспитанию ребенка.

Ранее сообщалось, что в Международный день защиты детей в Подольске открыли три обновленные детские площадки.