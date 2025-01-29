«Помесь рыси и зайца»: кузбассовцы обсуждают в соцсетях обнаруженные в лесу следы

Жители Новокузнецка опубликовали в соцсетях видео, на котором на снежном покрове видны следы животного. Подписчики делятся предположениями, кому могут принадлежать следы. Экспертное мнение высказал профессор кафедры экологии и природопользования института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ Николай Скалон, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Пользователей соцсетей заинтересовал найденный след. Автор видео утверждает, что обнаружил его на горе в Старокузнецке. Он считает след странным. Подписчики активно делились своими предположениями.

«Заяц-мутант»; «Помесь рыси и зайца», — предполагали пользователи соцсетей.

Эксперт Николай Скалон считает, что следы мог оставить редкий хищник — росомаха. Профессор рассказал, что зверь способен в одиночку справиться с северным оленем. По его мнению, в Кузбассе проживает не более 100 особей хищника. Он предпочитает жить в одиночестве. Эксперт призвал не обращать внимание на относительно небольшие размеры зверя. Животное сильное. Некоторыми своими повадками он напоминает медведя.

«Я уверен, что это следы росомахи. Это достаточно редкий хищник из семейства куньих», — рассказал Скалон в беседе с корреспондентом Сибдепо.

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