Пришла почистить зубы: в ванную жительницы Подмосковья заползла змея

По данным канала, горожанка зашла в ванную комнату, чтобы почистить зубы. В помещении она обнаружила рептилию. Девушка уверена, что незваный гость — маисовый полоз. Змея обвила дверь и не планировала уползать.

По информации канала, девушка решила не обращаться в экстренные службы. Она сделала несколько фото, подтверждающих присутствие рептилии в ее ванной комнате. Затем подождала, пока змея уползет и закрыла дверь. По данным горожанки, рептилия заползла к ней через унитаз.

SHOT сообщил, что сделанные фото девушка выложила в чате дома. Она надеется, что собственник символа наступившего года откликнется сам. Инцидент произошел в квартире, расположенной в многоэтажном доме на улице Калинина.

«Маисовый полоз — одна из популярных змей среди любителей рептилий», — уточнил SHOT.

Канал отметил, что россияне при выборе змей для обитания в домашних условиях часто останавливаются именно на маисовом полозе. Рептилия редко кусается. Считается дружелюбной змеей, которая не пугается людей.

Ранее в ветклинике Ростова призвали не выбрасывать на улицу змей, которых многим россиянам подарили как символ Нового 2025 года. Эксперты считают такие презенты необдуманным решением.