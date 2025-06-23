Поминовения в честь казачьего атамана Безкровного пройдут в Анапе

По информации издания, масштабная культурно-историческая церемония начнется с торжественного богослужения в храме Св. Онуфрия Великого. Затем гостей мероприятия пригласят на праздник, в рамках которого они узнают много нового о казачестве и героизме потомков.

По данным издания, в 1828 году казаки смогли завоевать крепость, сооруженную на территории современного Краснодарского края. Ее пришлось освобождать от турков. Казаки проявили героизм. Организаторы уверены, что современные жители должны знать историю родного края, чтить память о выдающихся событиях и личностях, чтобы передавать потомкам.

По информации издания, особое внимание будет уделено атаману Черноморского казачьего войска Алексею Безкровному, который стал символом мужества, стойкости и целеустремленности. Он прошел сложный путь от рядового казака до генерал-майора, всегда проявляя силу характера. Под его главенствованием Анапская крепость была освобождена. Здание находилось в осаде два месяца.

Ранее сообщалось, что в Химках провели всероссийскую акцию «Свеча памяти».