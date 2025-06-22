В Химках провели Всероссийскую акцию «Свеча памяти»

В администрации отметили, что участники памятного мероприятия собрались, чтобы почтить память павших воинов в годы Великой Отечественной войны. В память о самоотверженных героев зажгли тысячу свечей. Свечи расставили таким образом, чтобы получилась надпись: «80 лет Победы 1941-1945. Химки. Помним». Мероприятие провели в сквере Марии Рубцовой у танка Т-34. В нем приняли участие активисты «Молодой гвардии», «Единой России» и депутаты, неравнодушные жители.

«Мы всегда будем помнить всех, кто сражался на фронтах, кто работал в тылу, кто вынес все тяготы и лишения военного времени. Их подвиг бессмертен, и мы должны делать все возможное, чтобы сохранить память о них для будущих поколений», — написала в своем телеграм-канале глава Химок Елена Землякова.

Жители Химок чтят память соотечественников, которые защищали в тяжелые годы Родину. Участники памятной акции почтили павших воинов минутой молчания.

«Это память о тех, кто навсегда остался в строю бессмертного полка. О героях, солдатах и офицерах, чьи имена мы храним и передаем память о них из поколения в поколение», — отметил депутат Совета депутатов Александр Васильев.

22 июня — дата, которая изменила ход истории. В этот день фашистские захватчики напали на мирные советские территории. В День памяти и скорби россияне объединяются, чтобы почтить память погибших соотечественников. Солдаты и мирные жители бесстрашно преодолевали сложности ради Победы и благополучного будущего страны.

В Химках на регулярной основе чтят память всех защитников, кто в разные исторические периоды боролись за свободу родного края. Ранее сообщалось, что в городе провели мероприятие, приуроченное защитникам Малахова кургана.