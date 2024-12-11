«Помню резкий, дикий удар»: учительница рассказала о подробностях ДТП в Верхней Салде

Пострадавшая в ДТП в Свердловской области Дарья рассказала, что испытывала в первые минуты после аварии, сообщил tagilcity.ru.

В момент ДТП девушка находилась на заднем сидении автомобиля, которым управлял ее отец. Машина стояла на светофоре, когда в нее врезался другой автомобиль. Дарья рассказала, что сразу испытала сильную боль.

«Я помню резкий, дикий удар», — делится деталями произошедшего с редакцией TagilCity.ru Дарья.

Первое, что заметила девушка, — это смятую дверь автомобиля. По словам Дарьи, дверь вдавило внутрь салона. Она вспоминает, что начала плакать и испытывала дрожь по всему телу. Девушка рассказала, что первое время ей было очень плохо.

Виновница ДТП рассказала, что не заметила красный цвет светофора и впереди стоящую машину, поэтому не снизила скорость. Такой информацией располагает Дарья. Девушка слышала из разговоров, что водитель машины курила во время езды.

Дальнейшие события Дарья помнит плохо. Она предполагает, что причина частичной потери памяти заключается в шоковом состоянии. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу. Медики диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, назначили необходимое лечение. Сейчас девушка испытывает неприятные ощущения в области шеи и спины.

«В больнице мне сначала поставили укол с обезболивающим. Меня осмотрел хирург, сделали рентген головы и шеи. Также осмотрел окулист, так как недавно у меня была операция», — рассказала Дарья.

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