В Перми уснувший водитель трамвая устроил ДТП с 19 пострадавшими

В Перми на пересечении двух улиц жестко столкнулись два трамвая. Это привело к 19 пострадавшим, среди которых есть дети. РИА Новости рассказали об этом в краевом минздраве.

Трамваи №7 и №8 столкнулись на пересечении улиц Уральской и Крупской. Изначально было известно о восьми пострадавших, но их количество увеличилось до 19 человек. В Минздраве отметили, что госпитализация потребовалась трем женщинам.

Еще 14 человек получили осмотры и консультации врачей на месте, всем была оказана необходимая помощь.

Также пострадали двое детей. Их отправили на госпитализацию, но позже разрешили перейти на амбулаторное лечение. Их жизням и здоровью ничего не угрожает.

По данным источника «Известий», актуальных на 17.10 по мск, количество пострадавших увеличилось до 21 человека.

По данным регионального СКР, водитель одного из трамваев уснул, из-за чего совершил столкновение с другим трамваем. Правоохранители проверяют эту версию и устанавливают все подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что в Калининграде задержан стрелок, открывший огонь по трамваю.