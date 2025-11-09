Боец с позывным «Рокс» в беседе с РИА Новости рассказал , как ВСУ пытались обмануть военнослужащих России. По его словам, на уничтоженных опорных пунктах находили тела военнослужащих ВСУ в уставной форме вооруженных сил РФ.

По информации разведчика, подобные случаи зафиксировали на краснолиманском направлении. Свидетелями стали разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

«Самое что интересное, что могу сказать, встречались даже такие опорники, где ВСУшники одевались в нашу форму пиксельную», — рассказал собеседник агентства.

Собеседник предположил, что таким образом украинские военные пытались ввести в заблуждение российских бойцов. Они могли предполагать, что штурмовые группы ВС РФ не пойдут в атаку, потому что позиции уже якобы заняли свои же сослуживцы. Украинские военнослужащие были одеты в пиксельную форму.

По словам разведчика, на опорных пунктах противника также находили оружие западного производства, военные документы, шевроны.

Ранее сообщалось, что западные СМИ раскрыли масштабы колоссальных военных потерь ВСУ.