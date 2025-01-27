Мигранты захватили квартиру женщины в новостройке в Московской области

После того как в средствах массовой информации появилась информация о том, что квартиру, принадлежащую женщине, в одном из новых жилых комплексов Московской области заняли мигранты, Следственный комитет Российской Федерации начал проверку. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Телеграм-канале ведомства.

В СК, среди прочего, ссылаются на видеосюжет, показанный на одном из федеральных каналов, в котором рассказывается о происходящем. Отмечается, что владелица квартиры не может в нее переехать, так как в жилище при отсутствии законных оснований проживают мигранты.

«Жительница Московской области приобрела у застройщика квартиру, однако не может в нее переехать, так как в жилище при отсутствии законных оснований проживают мигранты», — сообщили в СК.

В настоящее время проводится проверка по этому инциденту. О ее результатах будет доложено руководству Следственного комитета, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что двоих мигрантов задержали за незаконный оборот наркотиков в Истре.