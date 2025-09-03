Попросился на СВО: в Самаре судят мужчину за взрыв у здания регионального правительства

В Самаре проходит суд над мужчиной, которого обвиняют в попытке осуществить взрыв у здания областного правительства, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, обвиняемого внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Первое заседание должны были провести в августе, но обвиняемого не смогли доставить в здание суда. В среду, 3 сентября, судья начал рассматривать дело по существу.

По данным издания, подсудимый частично признал вину. Сотрудники правоохранительных органов обвиняют гражданина в незаконном приобретении и хранении взрывчатки, а также терроризме. Согласно версии следствия, мужчина в феврале 2025 года бросил на лестницу здания правительства Самарской области взрывоопасный предмет. В результате инцидента никто не пострадал.

По информации издания, в ходе первого заседания суда подсудимый попросил направить его на службу в зону СВО. Мужчина также заявил, что медики диагностировали у него туберкулез. Суд продолжит разбираться в ситуации, изучать материалы дела и опрашивать участников процесса.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали студентку на 10 суток за репост мема.