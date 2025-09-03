В Москве арестовали студентку на 10 суток за репост мема

В Москве 22-летнюю студентку приговорили к 10 суткам ареста за репост мема в социальной сети, сообщил Mash.

Согласно материалам дела, рассмотренного Московским городским судом, девушка сохранила у себя в соцсетях изображение с человеком, укутанным в радужный флаг — интернациональный символ ЛГБТ*-сообщества.

На изображении персонаж держал в одной руке палочку, а в другой — банку энергетического напитка, с сопровождающими надписями с содержанием матерных слов.

Суд квалифицировал действия девушки как административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Сама осужденная отказалась от каких-либо комментариев по существу дела после вынесения судебного постановления.

Ранее сообщалось, что суд в Москве запретил публикации объявлений с формулировкой «цыгане, не звоните».

*движение ЛГБТ в России признано запрещенной экстремистской организацией.