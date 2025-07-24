«Поражает воображение во всех отношениях»: в Wildberries отреагировали на идею запретить ПВЗ в жилых домах

В пресс-службе отметили, что в случае одобрения инициативы многим россиянам станут недоступные товары повседневной необходимости. Сейчас люди могут заказывать любые товары и не тратить время на то, чтобы забирать их. Особенно услуга положительно отражается на комфорте людей, проживающих в отдаленных регионах РФ.

В пресс-службе рассказали, что большинство ПВЗ принадлежат предпринимателям, а не маркетплейсам. Миллионы людей окажутся без работы, если предложение будет одобрено, что негативно отразится на местной экономике. Следуя логике сенатора, предстоит также закрывать все магазины, салоны красоты и аптеки, которые функционируют в зданиях жилых домов, предположили в компании.

«Инициатива сенатора Голова поражает воображение во всех отношениях — от уровня ее популизма до крайне негативного эффекта, который она окажет в случае реализации на экономику страны», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе считают, что инициатива негативно отразится на развитие экономики страны. Представители маркетплейса предположили, что автор предложения не разбирался с тонкостями электронной коммерции.

Ранее сообщалось, что ФАС начала проверку скидочной политики Wildberries и Ozon.