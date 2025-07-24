ФАС начала проверку скидочной политики Wildberries и Ozon

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала рассмотрение жалоб на агрессивную скидочную политику российских маркетплейсов, пишет «Коммерсантъ». По мнению общественников и представителей офлайн-ритейла, постоянные акции с дисконтом 30-50%, которые площадки проводят за свой счет, создают неравные условия конкуренции.

Маркетплейсы компенсируют скидки за счет снижения собственных комиссий, что позволяет удерживать цены ниже, чем в обычных магазинах. При этом традиционная розница несет дополнительные расходы на аренду, персонал и налоги, что ставит ее в заведомо невыгодное положение.

ФАС подтвердила получение обращений и сейчас изучает практику предоставления скидок на предмет соответствия законодательству. В службе отмечают, что аналогичные претензии ранее выдвигались к международным площадкам Amazon в Европейском союзе (ЕС), Alibaba и JD.com в Китае. В Индии уже введены ограничения для Flipkart и Amazon.

Среди российских игроков мнения разделились. «Яндекс Маркет» считает целесообразным ограничение инвестиций в скидки, тогда как Wildberries и Ozon выступают за сохранение существующего подхода. Эксперты отмечают, что продавцы на площадках фактически вынуждены участвовать в акциях, так как отказ грозит потерей видимости и снижением продаж.

Как отмечают эксперты, решение ФАС может кардинально изменить правила игры на рынке электронной коммерции. В случае выявления нарушений служба вправе назначить оборотные штрафы.

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