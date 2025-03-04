Порядка 2 млрд руб. вывел за границу бежавший из РФ экс-депутат Гольдман

Уголовное дело против бежавшего из России экс-депутата и агробизнесмена Романа Гольдмана могут приостановить, сообщила prmira.ru.

Замначальника краевой полиции Руслан Северин рассказал, что подобное развитие событий возможно в случае, если сотрудники правоохранительных органов не смогут определить местоположение экс-депутата. В конце мая уголовное дело может быть приостановлено за розыском. По словам Северина, мероприятия по розыску будут продолжены.

«До конца мая мы завершим производство всех экспертиз, сформируем окончательный текст обвинения в отношении Гольдмана и возможно привлечем к ответственности еще ряд лиц, которые в разное время занимали должности в «Агро Вкладе», — сообщил корреспонденту «Проспекта Мира» замначальника краевой полиции Руслан Северин.

Руслан Северин обратил внимание, что решение о приостановке дела абсолютно законное. На данный момент сотрудники правоохранительных органов предприняли все необходимые меры для установления вины бывшего депутата.

Замначальника краевой полиции отметил, что возвращение денег пайщикам может решаться только в судебном процессе. Он пояснил, что сотрудники правоохранительных органов могут установить место нахождения экс-депутата и направить запрос о его экстрадиции. Однако страна вправе отказать в этом требовании. Тогда уголовное дело будет направлено в суд без участия Гольдмана.

Руслан Северин назвал второй сценарий развития ситуации — запрос об экстрадиции россиянина удовлетворят. Тогда его передадут в Россию, где и пройдет суд. По данным Северина, Гольдман вывел за границу порядка 2 млрд руб.

По предположениям правоохранителей, Роман Гольдман продал кооператив «Агро Вклад», не имея на это юридических прав. Он не расплатился с прошлым владельцем и покинул Россию. Пострадавшими стали пайщики ныне закрытого сельскохозяйственного кооператива.

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