В Петербурге шесть лет колонии получила сотрудница эскорт-агентства

Суд в Петербурге приговорил сотрудницу так называемого эскорт-агентства Анастасию Якушеву, занимавшуюся вовлечением девушек в занятие проституцией, к шести годам колонии общего режима. Об этом в своем телеграм-канале сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Согласно опубликованный данным, Некозырев и другие лица, которые были осуждены ранее, создали в Москве преступную группу с целью оказания лицами женского пола, в том числе несовершеннолетними, сексуальных услуг мужчинам за деньги. Злоумышленники искали клиентов и девушек под предлогом проведения курсов моделей и показов. Они фотографировали будущих «сотрудниц», составляли анкеты, исследовали их здоровье, а после перевозили к месту оказания услуг, в том числе и за пределы России. В основной массе девушек отбирали в Москве, Астрахани и Петербурге.

Осужденная искала клиентов, вовлекала девушек в занятие проституцией, выступала в качестве организатора рекламной фотосъемки и дальнейших публикаций изображений с данными о возрасте и физических данных в различных группах сети «Интернет». Входили в поле ее деятельности и другие организационные вопросы.

Преступники вводили клиентов в заблуждение и подготавливали поддельные документы, в которых девушки становились совершеннолетними и приобретали несуществующий опыт половой жизни. Кроме того, один из пользователей незаконных услуг сам попросил завысить возраст девушки, дабы избежать привлечения к уголовной ответственности. Девушки «работали» на территории России, Турции, ОАЭ, Белоруссии и даже Франции.

Ранее сообщалось, что в Сальвадоре лишили жизни россиянку, которая оказывала эскорт-услуги.