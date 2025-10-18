«Порнотуры» стали пользоваться популярностью среди россиян

Россияне активно принимают участие в тренде для совершеннолетних — покупают путевки на курорты Таиланда, Турции, Индонезии, чтобы в общественном месте совершить действия интимного характера и снять происходящее на видео, сообщило издание «Радио1» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации телеграм-канала, таким образом влюбленные зарабатывают деньги. Видео сексуального характера они распространяют в Сети за деньги. В среднем пары из России таким образом ежемесячно зарабатывают до 2 млн руб. Влюбленные выбирают различные локации: зоны отдыха у бассейна, тенистые аллеи или места под пальмами.

По данным канала, в популярных среди туристов странах за производство порно существует уголовная ответственность. В случае возвращения влюбленных в Россию, оставаться безнаказанным не получится. Сотрудники правоохранительных органов разных стран делятся данными друг с другом. Нарушителей общественного порядка могут оштрафовать на сумму в размере до 600 тыс. руб. Предусмотрено также лишение свободы сроком до шести лет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге разоблачили тренинг с избиениями и сексуальными домогательствами.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» предупреждает, что незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов в РФ запрещено на законодательном уровне.