«Портал в ад» на Бачатском угольном разрезе: очевидец снял на видео пылающую бездну

В Сети появилось видео огня, замеченного на территории Бачатского угольного разреза. Автор высказал мнение, что здесь и находится ад. Пользователи активно делились предположениями об источниках огня, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, очевидец выложил в социальных сетях кадры, на которых запечатлен так называемый «портал в ад» — огромный провал в земной поверхности, на дне которого полыхает раскаленная порода. По словам автора видео, съемка велась на одном из угольных разрезов Кузбасса.

«Вы спрашиваете, где ад на Земле? А вот он — на Бачатском», — сказал автор видео из соцсети.

По информации издания, пользователи активно комментировали видео. Некоторые подписчики предположили, что автор стал свидетелем подземного пожара, который также называют эндогенным. Периодически горожане наблюдать за подобным природным явлением, который происходит на территории действующих и закрытых шахт.

По данным издания, часть комментаторов была обеспокоена беззаботностью автора видео. Они отметили, что сильное пламя могло навредить ему. Люди удивлены, с какой целью он настолько близко приблизился к очагу возгорания.

