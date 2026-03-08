«Я видела демонов и умерших»: женщина вернулась с того света с пугающим предупреждением

53-летняя жительница США Кэти Макдэниел пережила клиническую смерть и утверждает, что побывала в загробном мире. В 1999 году женщина впала в медикаментозную кому из-за острого респираторного дистресс-синдрома — опасного состояния, при котором легкие отказывают и заполняются жидкостью. Врачи боролись за ее жизнь 18 дней. Когда Кэти очнулась, она поведала историю, которая шокировала близких. Подробности сообщает издание Mirror.

По словам Кэти, вместо того чтобы просто потерять сознание под действием сильных препаратов, она оказалась в иной реальности. Сначала была полная тьма и пустота, затем раздался грозный рык: «Ты знаешь, где находишься?». Женщина поняла, что это ад.

«Там было страшно, туманно, душно и жарко. Мне пришлось пройти через этот ужасный, долгий опыт», —вспоминает она.

Кэти рассказывает, что ее окружали демоны, которые не только угрожали, но и физически истощали ее. Один из них, похожий на судью в мантии, поставил условие: она освободится, если срежет заросли ежевики ножницами с закругленными концами. Ветки тут же отрастали снова. Женщина признается, что не раз была на грани отчаяния, но внутренний голос твердил: «Я выберусь отсюда. Мне здесь не место».

После долгих месяцев (как ей показалось) мытарств Кэти вдруг почувствовала безграничную любовь и покой и вознеслась в райское место. Там, в мраморном зале, залитом теплым светом, она встретила своего бывшего жениха Рика, который умер за месяц до ее госпитализации. Он выглядел молодым, общался с ней телепатически и сказал, что она не может остаться. Ей еще многое предстоит сделать на земле.

Очнувшись через 18 дней, Кэти узнала, что все это время была в коме. Позже она призналась, что долго боялась рассказывать эту историю: родные либо не верили, либо пугались, списывая видения на действие лекарств. Несмотря на это, женщина уверена, что пережила реальный опыт, который навсегда изменил ее взгляд на жизнь и смерть.

