Посетителей горнолыжного курорта в Кузбассе ждет необычное путешествие в прошлое

Горнолыжный курорт Шерегеш в день официального открытия представит праздничную программу: хороводы, маскарад в кокошниках, платках и шапках-ушанках, лепку снеговиков и снежные баталии, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, открытие анонсировали на специальной встрече, куда пригласили журналистов. Представители курорта Шерегеш вместе с министром туризма Кузбасса проинформировали, что открытие состоится 22 ноября. Мероприятие пройдет в стиле старинных русских зимних традиций. Гостей будут угощать горячим чаем и сушками.

По данным издания, в день открытия пройдет ряд мероприятий. За участие в конкурсах гости получат подарки. Будет работать музыкальная площадка для танцев. Желающие смогут принять участие в квесте. Им предстоит искать по всей территории горнолыжного курорта электронные жетоны. По итогу будет определен победитель.

По информации издания, гости вместе с представителями власти создадут большую картину, которая займет почетное место в новом визит-центре курорта. На данный момент возрастные рекомендации для посещения мероприятия не указаны.

