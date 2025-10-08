Раскрыты наиболее востребованные направления для отдыха россиян на ноябрьские праздники

Российские туристы массово выбирают внутренний туризм для проведения ноябрьских праздников, что подтверждается значительным ростом бронирований. Согласно данным туроператоров, спрос на путешествия по стране в этот период увеличился на 16% по сравнению с прошлым годом, тогда как зарубежные поездки преимущественно сосредоточены в ближнем зарубежье. По словам турэксперта Натальи Осиповой, такая тенденция напрямую связана с форматом предстоящих выходных. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что короткий трехдневный отдых со 2 по 4 ноября делает нецелесообразными длительные перелеты, вынуждая путешественников рассматривать варианты внутри страны. Наибольшей популярностью пользуются культурные столицы — Москва и Санкт-Петербург, а также Казань, Сочи, курорты Кавказских Минеральных Вод и Крым. Разнообразие видов отдыха удовлетворяет все запросы: от экскурсионных программ и оздоровительных туров до речных круизов, чью навигацию продлили специально до середины ноября.

По мнению эксперта, что касается международных направлений, то здесь лидируют Белоруссия и Абхазия, демонстрирующие рост спроса на 13-15%. Эти поездки идеально вписываются в трехдневный формат, предлагая компактные туры продолжительностью один-три дня. При этом дальние зарубежные маршруты туристы сознательно откладывают на новогодние каникулы, когда продолжительный отпуск позволяет планировать масштабные путешествия.

Она резюмировала, что итогом сложившейся ситуации становится четкое сегментирование туристического рынка. Короткие ноябрьские выходные стимулируют развитие внутреннего туризма и поездок в соседние страны, тогда как зимние праздники уже традиционно зарезервированы для горнолыжных курортов и теплых зарубежных направлений, бронирование которых на январские даты началось задолго до осени.

Ранее экономист Литвиненко заявил, что новогодний отдых стоит планировать уже с октября.