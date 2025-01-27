Посетителей кузбасского заповедника призвали к осторожности вблизи вольера с кабанами

В заповеднике напомнили, что дикие кабаны — это всеядные животные. Посетителей всех возрастов призывают не кормить их с рук и не подходить близко к вольеру. Однако угощать жильцов никто не запрещает. Еду можно перебросить через вольер.

В заповеднике отметили, что самка кабана в ближайшее время будет особенно проявлять агрессию из-за недавнего пополнения в семье животных. Она стала мамой пяти поросят. Сейчас животные располагаются в своем логове.

«Через две недели мать начнет выводить потомство на улицу. В этот момент лучше не попадаться ей на глаза. Самка кабана не подпускает никого к своим поросятам. Она взвинчена до предела и бросается на каждого, кто появится на горизонте», — указано в группе заповедника в соцсети.

В организации рассказали, что у новорожденных поросят на теле виднеются пятна. Так природа маскирует их. Вскоре они сойдут, и будет проявляться естественный окрас. Поросята очень активные. В настоящее время их вес в среднем достигает одного килограмма. Особь в возрасте одного года уже весит около 45-50 кг. Работники заявили, что максимальный вес взрослого кабана — 200 кг.

Ранее сообщалось, что в ванную жительницы Подмосковья заползла змея.