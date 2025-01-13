Посетители концерта Золо в Кемерове заявили, что получили травмы из-за давки

В соцсетях посетители концерта Ивана Золо рассказали, что получили травмы на мероприятии, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Посетители рассказали, что концерт начался на несколько часов позже, чем было анонсировано. В зале образовалась давка. Поклонники творчества Золо из-за столпотворения разбили стеклянную дверь. Некоторые посетители поранились осколками. Люди толкали друг друга и кричали. Начались конфликты. По словам очевидцев, у некоторых были в наличии электрошокеры и заточки.

Посетители утверждают, что некоторые гости мероприятия бросались камнями и банками от энергетиков. Очевидцы сообщили, что раненых было много. Посетители рассказали о происшедшем автору телеграм-канала «Инцидент Кузбасс» и предоставили фото и видео.

«После всего этого мы ушли, зная, что мы потратили 2 часа впустую. Организация просто ужасная», — пишет очевидец.

Телеграм-канал уточнил, что максимальная стоимость билетов на концерт достигала более 4 тыс. руб. Минимальная — 399 руб. В числе пострадавших много несовершеннолетних. Концерт состоялся в Кемерово в «Небо». Судя по видео, предоставленное подписчиками телеграм-канала, концерт состоялся. Иван Золо исполнял хиты для присутствующих гостей.

Одна из посетительниц рассказала NGS42.RU, что на концерте были исполнены композиции с нецензурной лексикой. По словам горожанки, на сцену бросали использованные презервативы и трусы. Девушка предполагает, что нижнее белье не было новым.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в давке на фестивале в индийском храме.