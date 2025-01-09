Mash: шесть человек погибли в давке на фестивале в индийском храме

На фестивале в храме Венкатешвары Свами в Индии из-за давки погибли не менее шести человек, сообщил Mash.

Канал сообщил, что на фестиваль длительностью в десять дней прибыло большое количество людей. Мероприятие проходит в город Тирупати. Традиционно на фестиваль приезжают верующие со всей страны.

Согласно данным канала, полиция не впускала людей на территорию храма. У ворот скопилось большое количество посетителей. Когда полиция открыла вход, началась давка. Согласно предварительным данным, не менее шести человек погибли. Также сообщается, что десятки человек ранены.

Mash опубликовал кадры с места происшествия. К храму прибыла машина скорой помощи. Пострадавшим оказывают помощь и при необходимости отправляют в больницу. На фоне слышен гул людей.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил слова соболезнования семьям погибших, сообщил НТВ. Также он обратился к пострадавшим с пожеланиями скорейшего выздоровления. Сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования установят причины происшедшего. По данным издания, в больницы доставлены около 40 человек. У них диагностированы травмы разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что слон растоптал толпу людей на религиозном фестивале в Индии.