Посетивший РФ 36 раз гражданин ФРГ захотел переехать жить в Приморье

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале проинформировала , что иностранносу гражданину Михаэлю Бауэру, который посетил Россию 36 раз, выдали разрешение на временное проживание.

По данным Ирины Волк, гражданин ФРГ уже выбрал город, в котором хотел бы поселиться. Ему близок Владивосток. Иностранный гость неоднократно посещал Россию, путешествовал по Крыму. Он понял, что влюбился в страну. Мужчина разделяет российские духовно-нравственные ценности, которые славятся своей традиционностью. По его мнению, важно прививать народу любовь к Родине, к отцу и матери. Иностранец считает, что в России многие граждане трудятся ради общего благополучия.

Гражданин Германии надеется, что его дети обязательно навестят его во Владивостоке. Он считает, что в России главенствует цивилизованная жизнь. Он рад, что сможет познакомить своих детей с ценностями, которые не пропагандируют в западном мире. Иностранец понимает, что у его детей свой жизненный путь. Однако он надеется, что поможет им сделать правильный выбор.

По информации Ирины Волк, выдачу на временное проживание оформили сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю. Иностранец имеет два гражданства.

«Сейчас Михаэль активно изучает русский язык и в дальнейшем планирует подать заявление о выдаче вида на жительство в России», — написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что переехавшему из Германии повару Житникову помогут получить гражданство РФ.